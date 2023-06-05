Депутат потребовал ограничить работу иностранных сотовых операторов в приграничных селах

На правчасе в Мажилисе 5 июня по вопросу системы региональных стандартов депутат Ерлан Саиров указал, что в приграничных селах Казахстана продолжают работать китайские и российские сотовые операторы, что является угрозой национальной безопасности страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению мажилисмена, следует принять меры и ограничить работу сотовых операторов иностранных государств, работающих на казахстанской территории.

"Наши соседние страны - Китай, Узбекистан, Россия, они ограничивают сотовую связь. У них установлены специальные станции, потому что они понимают, насколько это вопрос идеологии. Поэтому вместе с установкой оператора сотовой связи мы должны ограничивать, какой-то щит поставить (для их операторов – Прим.ред.). Мы должны все вместе задуматься над этим вопросом, это основной аспект нацбезопасности". Ерлан Саиров

Он подчеркнул, что присутствие сотовых операторов соседних стран оказывает отрицательное влияние на информационную безопасность Казахстана.

"Например, у нас приграничные села с Китаем, Зайсан, Масанчи, в Алматинской области Нарынкол, там работает сотовый оператор Китайской Республики. А на приграничной территории с Россией работает их оператор. Это все оказывает отрицательно влияние на нашу информационную безопасность. Например, в Тарбагатае местные акиматы вместе с министерством в настоящее время устанавливают станции сотовой связи. И там появятся наши операторы. И по всему периметру Казахстана этот вопрос актуален. В Узбекистане, допустим, работают операторы Узбекистана. Как решается этот вопрос у нас? По-моему, для решения этого вопроса правительство должно принять конкретные меры и не должно с этим медлить". Ерлан Саиров

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров согласился с доводами депутата. По его словам, для развития приграничных сел принята специальная программа на 2023-2025 годы. В рамках этой программы населенные пункты хотят обеспечить дорогами и водой, а также остальной инфраструктурой, в том числе местной сотовой связью.

"Мы усиливаем погранзаставы в целях развития приграничных сел, чтобы развить их инфраструктуру, для усиления связи приграничных сел с административными центрами. А также усиливается трансляция телепередач – это наша информационная политика". Алибек Куантыров

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбеков признал существование проблемы, но заметил, что ограничивать радиоволны на границе невозможно.

"Я согласен, что это серьезный вопрос. Надо отметить, что радиоволны на границе невозможно ограничивать, поэтому в отрасли связи руководители акиматов в 2019 году приняли решение о максимальном распространении радиоволн до 15 км. Кроме этого, по данным областных акиматов, на приграничной территории находится около 770 сел. Из них в 228 работают иностранные операторы связи. Это надо признать. Поэтому в настоящее время в рамках проекта "Доступный интернет" мы к 2024-2027 годам в этих приграничных селах установим качественный интернет, обеспечим качественным интернетом". Асхат Оразбеков

Министерство нацэкономики подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы.