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ФК "Мактаарал" одержал вторую подряд победу в чемпионате КПЛ-2023

Футбол Вторая Победа Фото: Instagram/fcmaqtaaral
Аутсайдер казахстанской футбольной Премьер лиги, клуб "Мактаарал" во главе с новым наставником Кайратом Нурдаулетовым сумел добиться второго кряду успеха за последние туры, сообщает Zakon.kz.

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Футбольный коллектив из Туркестанской области одержал очередную победу в 12-м туре чемпионата КПЛ, обыграв на выезде прогрессирующий "Кайсар" со счетом 2:0. Данная виктория стала для "Мактаарала" третьей в новом сезоне. Две победы произошли под руководством казахстанского тренера Кайрата Нурдаулетова. 


В отчетном туре запоминающим "камбэком" отметился "Жетысу" из Талдыкоргана, который дома сумел уйти от поражения, проигрывая актаускому "Каспий" с разницей в два мяча. Хозяева поля одержали волевую победу – 3:2.


По итогам 12-го тура все потенциальные кандидаты на чемпионство нынешнего сезона одержали дежурные победы, за исключением "Кызылжара". Петропавловцы в центральном поединке прошедшего тура на выезде проиграли "Тоболу" из Костаная – 0:1. 


В других встречах зафиксированы следующие показатели и обнародован турнирный путь каждой команды.

Сейчас в чемпионате КПЛ-2023 объявлена 20-ти дневная пауза в связи с играми стадии четвертьфинала Кубка РК (7 июня), а также матчами казахстанской сборной в рамках отборочного цикла Евро-2024. 

16 июня подопечные Магомеда Адиева сыграют на выезде против Сан-Марино. Затем наша команда отправится в Белфаст на поединок 19 июня с футболистами Северной Ирландии. 

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