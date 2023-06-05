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Доллар немного подорожал на торгах 5 июня

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,71 тенге, поднявшись на 0,55 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 63,04 тенге (-0,05).

Курс евро установлен Нацбанком в 482,16 тенге, рубля – 5,54 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-450 тенге, евро – по 480-484,5 тенге, российские рубли – по 5,37-5,61 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 2,19%, до 77,80 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль стали дороже на 2,29%, до 73,38 долларов за баррель.

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Лариса Черненко
KASE
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