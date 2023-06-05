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Клинику на берегу Бурабая конфисковали у гражданки США в пользу Казахстана

Прокуратура: Имущество гражданки США конфисковано в пользу Казахстана Фото: freepik
В рамках расследования уголовного дела по ходатайству специальных прокуроров области постановлением Акмолинского областного суда в пользу государства конфисковано имущество гражданки США "Г.Ю.А." Об этом рассказали в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.

В ходе расследования установлено, что новое здание частной клиники с земельным участком, расположенное на побережье Бурабай, и авто марки Lexus приобретены незаконным путем.

По данным надзорного органа, "Г.Ю.А." подозревают в том, что, будучи владельцем сети клиник в группе с бывшими руководителями Управления здравоохранения в рамках договора ГЧП, она совершила хищение бюджетных средств на сумму 1 167 513 600 тенге путем поставки старого медицинского оборудования под видом нового, часть из которых была в нерабочем состоянии.

"В последующем на эти деньги она построила здание поликлиники за 890 млн тенге, которое пыталась продать государству уже за 4,5 млрд тенге. "Г.Ю.А." в апреле 2021 года задолго до регистрации уголовного дела покинула пределы Республики Казахстан. В этой связи ей заочно применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Она объявлена в международный розыск".Прокуратура Акмолинской области

Постановлением Акмолинского областного суда от 2 июня 2023 года (вступило в законную силу) в пользу государства конфисковано вышеуказанное имущество.

"Основное уголовное дело по обвинению бывших руководителей Управления здравоохранения Акмолинской области находится в суде. Они содержатся под стражей".Прокуратура Акмолинской области

Как отметили в ведомстве, спецпрокурорами Акмолинской области впервые по республике применен механизм досудебной конфискации до вынесения приговора имущества лица, находящегося в международном розыске.

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