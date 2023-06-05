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ЦИК Узбекистана зарегистрировал кандидатов в президенты

Выборы президента Узбекистана Фото: ЦИК Узбекистана
Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты Узбекистана и объявил начало предвыборной агитации с 7 июня, сообщает Zakon.kz.

Выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля, сообщает Газета.uz.

Кандидатами зарегистрированы:

  • от Народно-демократической партии – Улугбек Ильясович Иноятов;
  • от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) – Шавкат Миромонович Мирзиёев;
  • от Социал-демократической партии "Адолат" – Робахон Анваровна Махмудова;
  • от Экологической партии – Абдушукур Худойқулович Хамзаев.

Партия "Миллий тикланиш" не стала выдвигать своего кандидата, а поддержала кандидатуру Шавката Мирзиёева от УзЛиДеП.

Экспертные группы ЦИК в период с 31 мая по 2 июня проверили подписные листы в поддержку кандидатов, предоставленные партиями. 

Днем начала предвыборной агитации определили 7 июня. Кандидатам выделили бесплатное эфирное время на республиканских и региональных телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании, а также бесплатную площадь в республиканских газетах "Янги Узбекистон", "Правда Востока", "Халк сузи" и "Народное слово", а также в 24 местных газетах.

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