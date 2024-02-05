ЦИК РФ нашел 15% брака в подписях за оппозиционного кандидата в президенты России

Российский Центризбирком объявил, что в подписях, собранных оппозиционным кандидатом в президенты РФ Борисом Надеждиным, нашли более 15% брака. Чтобы кандидата зарегистрировали, брака должно быть не более 5%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Deutsche Welle 5 февраля, представители предвыборного штаба Бориса Надеждина объявили, что в собранных им подписях ЦИК РФ нашел более 15% брака.

"15,348% брака, впереди две бессонные ночи. Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 000 проверенных", – сообщил замглавы штаба Надеждина Игорь Артемьев.

По данным российского государственного агентства ТАСС, рабочая группа ЦИК РФ рекомендовала не регистрировать Надеждина. В штабе кандидата уже заявили, что не согласны с этим решением и будут его оспаривать.

До этого в ЦИК РФ намекали на проблемы с подписями, собранными за Надеждина, и обвиняли кандидата в том, что среди "подписантов" были умершие люди. Сам кандидат опроверг это заявление, заявив, что его сторонники "живее всех живых".

Борис Надеждин выдвинулся в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива". Он занимает антивоенную позицию и сумел собрать необходимое количество подписей среди оппозиционно настроенного электората. В отличие от ряда других "несистемных" кандидатов, он не стал заранее признавать свое поражение и сниматься с выборов.

Ранее от участия в выборах президента России отказались сразу несколько малоизвестных политиков, которые смогли собрать подписи, но сразу после их сдачи в ЦИК объявили о прекращении предвыборной кампании и поддержали действующего президента РФ Владимира Путина.