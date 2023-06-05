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Дзюдоист Ерасыл Кажыбаев завоевал "бронзу" Гран-при в Душанбе

Дзюдо Гран-При Бронза Фото: Instagram/kaz_judoteam
В столице Таджикистана Душанбе завершился очередной турнир из мировой серии Гран-при-2023 по дзюдо. Накануне копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной медалью бронзового достоинства, сообщает Zakon.kz.

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Oбладателем бронзовой медали стал казахстанский дзюдоист Ерасыл Кажыбаев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг. В схватке за третье место наш тяжеловес сумел переиграть представителя Польши – Каспера Сзуровского.

Дзюдо Гран-При Бронза

Фото: Instagram/kaz_judoteam

А в первый день данных соревнований еще один казахстанец Сунгат Жубат (66 кг) стал бронзовым призером. К сожалению, эти две медали не позволили нашим дзюдоистам войти в призовую тройку среди лучших сборных Гран-при. 

Победителями общекомандного зачета по итогам этапа Гран-при в Таджикистане стали россияне, они завоевали 11 медалей, из которых 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые. Хозяева татами расположились на второй строчке (3-3-1). Тройку сильнейших замкнула сборная Германии (1 "золото" и 2 "серебра").

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