Дзюдоист Ерасыл Кажыбаев завоевал "бронзу" Гран-при в Душанбе
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Oбладателем бронзовой медали стал казахстанский дзюдоист Ерасыл Кажыбаев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг. В схватке за третье место наш тяжеловес сумел переиграть представителя Польши – Каспера Сзуровского.
Фото: Instagram/kaz_judoteam
А в первый день данных соревнований еще один казахстанец Сунгат Жубат (66 кг) стал бронзовым призером. К сожалению, эти две медали не позволили нашим дзюдоистам войти в призовую тройку среди лучших сборных Гран-при.
Победителями общекомандного зачета по итогам этапа Гран-при в Таджикистане стали россияне, они завоевали 11 медалей, из которых 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые. Хозяева татами расположились на второй строчке (3-3-1). Тройку сильнейших замкнула сборная Германии (1 "золото" и 2 "серебра").