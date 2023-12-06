Казахстанские пара дзюдоисты завоевали 10 наград на Гран-при в Токио

В Японии прошло мировое Гран-при по пара дзюдо, на котором сборная Казахстана положила в свою копилку 10 медалей различного достоинства. В активе наших пара дзюдоистов 1 золотая, 4 серебряные и 5 бронзовых наград, сообщает Zakon.kz.

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Единственную медаль высшей пробы в первый день данных соревнований для казахстанской команды принесла Акмарал Науатбек (48 кг, J2). Вместе с ней, но уже обладателями "серебра" на старте турнире стали Даяна Федосова (57 кг, J2) и Олжас Оразалыулы (73 кг, J2). И третьим местом отметился Ергали Шамей (+73 кг, J1), передает пресс-служба отечественной федерации пара дзюдо.





Фото: Instagram/kaz_para_judo

Во второй день Гран-при багаж казахстанской сборной пополнился еще шестью призами. Серебряных медалей удостоились Журкамырза Шукурбеков (+90 кг, J2) и Зарина Райфова (+70 кг, J2).

На третью ступень пьедестала почета поднялись Ерлан Конкиев (+90 кг, J2), Ерлан Утепов (+90 кг, J1), Динара Куджулова (-70 кг, J1) и Айдана Газизкызы (+70 кг, J2).

На нынешний Гран-при-2023 по пара дзюдо в Токио прибыли 180 участников из 46 стран мира.