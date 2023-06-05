Токаев подписал закон об обмене кредитными историями в странах ЕАЭС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза", сообщает Zakon.kz.

Соглашение создает условия для трансграничного обмена сведениями кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза.

Соглашение разработано в рамках реализации Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза, утвержденной решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 года.



Цель соглашения – создание условий для трансграничного обмена сведениями кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза. Соглашение совершено 21 декабря 2021 года. Документ определяет порядок трансграничного обмена кредитными отчетами и перечень передаваемой информации. К такой информации относится запрос о предоставлении кредитного отчета, согласие субъекта кредитной истории, сам кредитный отчет, а также документы, касающиеся оспаривания кредитной истории.

Документ предусматривает, что трансграничный обмен кредитными отчетами возможен исключительно при наличии согласия самого заемщика – физического или юридического лица. При этом такая информация предоставляется исключительно с целью заключения кредитных отношений или последующего мониторинга.

При этом трансграничный обмен кредитными отчетами будет осуществляться через ограниченный список уполномоченных организаций.

В Казахстане уполномоченными признаны два кредитных бюро – АО "Государственное кредитное бюро" и ТОО "Первое кредитное бюро". В других странах Союза уполномоченные организации включают: в России – шесть кредитных бюро, в Кыргызстане – два кредитных бюро, в Армении и Беларуси – по одному кредитному бюро.

Соглашением также установлена обязанность всех сторон, уполномоченных организаций и пользователей кредитной истории по обеспечению защиты информации в рамках трансграничного обмена.

Соглашение уже ратифицировано в Армении, Беларуси и Кыргызстане. В Российской Федерации ратификация Соглашения не требуется, исходя из норм национального законодательства.



