Токаев подписал закон о взаимном признании документов об ученых степенях в ЕАЭС

23 апреля 2024 года главой государства подписан Закон РК "О ратификации Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах – членах Евразийского экономического союза", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта Акорды.

Задача закона – ратификация соглашения, предусматривающая автоматическое признание дипломов ученых пяти стран – участниц ЕАЭС при продолжении трудовой деятельности в другой стране-участнице договора и укрепление рынка труда ЕАЭС посредством обеспечения свободного перемещения трудовых ресурсов на пространстве союза.

В соответствии с соглашением документы об ученых степенях – доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук – будут признаваться без проведения национальных процедур признания, за исключением случаев, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки за ученую степень.

Ожидаемые результаты закона: обмен научными кадрами и интеграция образовательных систем стран – членов ЕАЭС, что приведет к укреплению научных связей между университетами и исследовательскими институтами в рамках союза.

Соответствующее соглашение подписали правительства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России 8 июня 2023 года в Сочи.

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