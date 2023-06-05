Уранхаев заявил, что не обещал сделать Астану или Алматы пешеходными

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев ответил на вопрос о том, почему ему не удалось сделать Алматы и Астану городами для пешеходов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что нынешний аким Абайской области, ранее занимавший должности руководителя управления архитектуры и градостроительства Астаны и Алматы, пытался сделать их городами для пешеходов, но не сделал.

Они поинтересовались, какие у него планы по Абайской области и по городу Семей, и как он намерен изменить областной центр, чтобы город был удобен для пешеходов.

В ответ Нурлан Уранхаев сообщил, что власти будут руководствоваться простыми принципами Яна Гейла – это безбарьерная среда и город для пешеходов.

"Это однозначно. Тем не менее, весь город пешеходным быть не может, иначе мы уйдем в каменный век, будем ходить только пешком. Но комфортную городскую среду для наших горожан мы будем делать. Это и центральная часть города, это наша пешеходная улица, это и новый пешеходный мост, который пойдет на остров, это и парк, который мы обязательно приведем в нормальное состояние, и остров, который здесь есть. То есть этими вопросами мы будем заниматься, но я вам скажу точно – я никому не обещал, что я Астану или Алматы сделаю только пешеходными. Это какая-то ошибка", – заявил он.

В своем докладе аким Абайской области сообщил, что есть предложение по острову – сделать его местом отдыха горожан, свободным от автомобилей.

В планах также строительство пешеходного моста на острове и одну из улиц города сделать пешеходной по выходным по примеру Астаны.

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Нурлан Уранхаев занимал должности руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы и Астаны с 2017 по 2022 годы.