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Участок раздора: как у 15 соток в Алматы обнаружились двое хозяев

Участок Фото: pixabay
В редакцию Zakon.kz обратился читатель и рассказал историю затяжного земельного конфликта.

По словам Мухана Тулендиева, в 2006 году его сестра Сауле приобрела участок в Карасайском районе Алматинской области. 

"Она туда неоднократно приезжала, планировала начать строительство дачи. Но начался кризис, затем она вышла на пенсию…".

К вопросу женщина вернулась в 2019 году: в тот период территория была передана Алматы, соответственно, участок необходимо было переоформить. Сауле направилась в Управление земельных отношений – выяснилось, что от ее "каравая" уже успели "откусить" лакомые кусочки соседи. Женщине пообещали 11 соток вместо 15, с чем она ожидаемо не согласилась.

На пути поиска справедливости вновь встали неожиданные трудности: пандемия коронавируса и проблемы со здоровьем.

В итоге до переоформления законная хозяйка добралась лишь в прошлом году. Правда, за это время ее собственность успела обзавестись новой владелицей.

"Я сам ездил разбирался. Мне сказали, что акт выдан на некую Кадырову У.О. А это как? У меня на руках договор купли-продажи – оригинал, акт – оригинал, все документы. В УЗО сослались на акт выбора, согласно которому наша земля числилась бесхозной – вот ее и выдали этой Кадыровой. Она даже подавала в суд на УЗО, потому что ей не оформляли этот участок. Суд первой инстанции она выиграла – управление обязали выдать ей документ. Мы наняли адвоката", - рассказал Тулендиев.

На данный момент дело рассматривается в Верховном суде, но разбирательства длятся уже год, а прежние хозяева спорных соток боятся, что решение будет вынесено не в их пользу.

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