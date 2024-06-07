Как получить земельный участок под инвестиционный проект – обновлены правила
Правилами установлено, что для того, чтобы проект определили инвестиционным уполномоченный представитель юридического лица, реализующего проект, должен подать заявление в акимат на казахском и русском языках.
К заявлению прилагают:
- бизнес-план проекта, разработанный в соответствии с требованиями к составлению бизнес-плана проекта;
- рабочая программа проекта;
- акт определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка в случае, когда запрашиваемый в рамках Правил земельный участок находится вне населенного пункта, либо в случае отсутствия утвержденных базовых ставок и установленных границ населенного пункта;
- справка о государственной регистрации (перерегистрации) заявителя;
- копия устава заявителя;
- справка об отсутствии (наличии) задолженности заявителя по налогам и другим обязательным платежам, выданная в течение 5 рабочих дней до дня подачи заявления в акимат;
- один либо несколько из следующих документов, подтверждающих финансовую состоятельность заявителя для реализации инвестиционного проекта:
- документы, подтверждающие наличие собственных средств заявителя на счетах в банках;
- документы, подтверждающие наличие имущества;
- документы, подтверждающие наличие доли в бизнесе или иные активы;
- документы, подтверждающие наличие кредитной линии.
Если пакет документов неполный, либо с истекшим сроком действия, а также отсутствует документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, акимат в течение двух рабочих дней со дня предоставления документов возвращает их без рассмотрения. Приведя в порядок, документы можно подать повторно.
Далее акимат в течение трех рабочих дней рассматривает документы на соответствие Правилам, а также на соответствие следующей информации:
- проект осуществляется по видам деятельности, включенным в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, утвержденный правительством;
- сумма денежных средств, планируемая заявителем для инвестирования в проект, составляет не менее 150 тыс. МРП на дату подачи заявления (553 млн 800 тыс. тенге в 2024 году);
- максимальный размер кадастровой стоимости запрашиваемого земельного участка составляет не более 20% от объема инвестиций, предусматриваемых к осуществлению заявителем в проект;
- отсутствие юридических притязаний и обременений прав на недвижимое имущество на запрашиваемый земельный участок;
- соответствие категории запрашиваемого земельного участка целевому назначению, указанному в бизнес-плане проекта;
- предоставляемый земельный участок находится в государственной собственности и его предоставление соответствует действующему законодательству РК.
При соответствии заявления и приложенных к нему документов Правилам акимат направляет их в региональный координационный совет для согласования предоставления земельного участка. При несоответствии заявителю направляют мотивированный письменный отказ.
Региональный координационный совет в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривает представленные материалы и направляет в акимат заключение о согласовании (положительное заключение) либо отказе в согласовании предоставления земельного участка (отрицательное заключение).
Заключение регионального координационного совета содержит:
- наименование проекта и заявителя;
- вид деятельности заявителя;
- срок реализации проекта;
- размер (сумма) инвестиций;
- информацию о запрашиваемом земельном участке;
- информацию о согласовании либо отказе от согласования предоставления земельного участка.
По каким причинам могут отказать в согласовании:
- несоответствие проекта целям, задачам и целевым индикаторам плана развития области, города республиканского значения, столицы;
- установление недостоверности документов, представленных заявителем, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.
Акимат в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения регионального координационного совета:
- при положительном заключении принимает решение по определению проекта инвестиционным для предоставления земельных участков и направляет заявителю копию решения;
- при отрицательном заключении отказывает в определении проекта инвестиционным для предоставления земельных участков и направляет заявителю мотивированный письменный отказ.
Приказ вводится в действие с 17 июня 2024 года.
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