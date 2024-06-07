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Законодательство РК

Как получить земельный участок под инвестиционный проект – обновлены правила

Шахта, шахтеры, Qarmet, Кармет, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, добыча угля , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 11:10 Фото: Telegram/qarmet_news
И.о. министра иностранных дел приказом от 30 мая 2024 года утвердил в новой редакции Правила определения проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности, сообщает Zakon.kz.

Правилами установлено, что для того, чтобы проект определили инвестиционным уполномоченный представитель юридического лица, реализующего проект, должен подать заявление в акимат на казахском и русском языках.

К заявлению прилагают:

  • бизнес-план проекта, разработанный в соответствии с требованиями к составлению бизнес-плана проекта;
  • рабочая программа проекта;
  • акт определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка в случае, когда запрашиваемый в рамках Правил земельный участок находится вне населенного пункта, либо в случае отсутствия утвержденных базовых ставок и установленных границ населенного пункта;
  • справка о государственной регистрации (перерегистрации) заявителя;
  • копия устава заявителя;
  • справка об отсутствии (наличии) задолженности заявителя по налогам и другим обязательным платежам, выданная в течение 5 рабочих дней до дня подачи заявления в акимат;
  • один либо несколько из следующих документов, подтверждающих финансовую состоятельность заявителя для реализации инвестиционного проекта:
    • документы, подтверждающие наличие собственных средств заявителя на счетах в банках;
    • документы, подтверждающие наличие имущества;
    • документы, подтверждающие наличие доли в бизнесе или иные активы;
    • документы, подтверждающие наличие кредитной линии.

Если пакет документов неполный, либо с истекшим сроком действия, а также отсутствует документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, акимат в течение двух рабочих дней со дня предоставления документов возвращает их без рассмотрения. Приведя в порядок, документы можно подать повторно.

Далее акимат в течение трех рабочих дней рассматривает документы на соответствие Правилам, а также на соответствие следующей информации:

  • проект осуществляется по видам деятельности, включенным в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, утвержденный правительством;
  • сумма денежных средств, планируемая заявителем для инвестирования в проект, составляет не менее 150 тыс. МРП на дату подачи заявления (553 млн 800 тыс. тенге в 2024 году);
  • максимальный размер кадастровой стоимости запрашиваемого земельного участка составляет не более 20% от объема инвестиций, предусматриваемых к осуществлению заявителем в проект;
  • отсутствие юридических притязаний и обременений прав на недвижимое имущество на запрашиваемый земельный участок;
  • соответствие категории запрашиваемого земельного участка целевому назначению, указанному в бизнес-плане проекта;
  • предоставляемый земельный участок находится в государственной собственности и его предоставление соответствует действующему законодательству РК.

При соответствии заявления и приложенных к нему документов Правилам акимат направляет их в региональный координационный совет для согласования предоставления земельного участка. При несоответствии заявителю направляют мотивированный письменный отказ.

Региональный координационный совет в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривает представленные материалы и направляет в акимат заключение о согласовании (положительное заключение) либо отказе в согласовании предоставления земельного участка (отрицательное заключение).

Заключение регионального координационного совета содержит:

  • наименование проекта и заявителя;
  • вид деятельности заявителя;
  • срок реализации проекта;
  • размер (сумма) инвестиций;
  • информацию о запрашиваемом земельном участке;
  • информацию о согласовании либо отказе от согласования предоставления земельного участка.

По каким причинам могут отказать в согласовании:

  • несоответствие проекта целям, задачам и целевым индикаторам плана развития области, города республиканского значения, столицы;
  • установление недостоверности документов, представленных заявителем, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.

Акимат в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения регионального координационного совета:

  • при положительном заключении принимает решение по определению проекта инвестиционным для предоставления земельных участков и направляет заявителю копию решения;
  • при отрицательном заключении отказывает в определении проекта инвестиционным для предоставления земельных участков и направляет заявителю мотивированный письменный отказ.

Приказ вводится в действие с 17 июня 2024 года.

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