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МИД проверяет информацию об осужденном казахстанце, вступившем в ЧВК "Вагнер"

Казахстан МИД РК Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, что информация о якобы осужденном в Украине казахстанце, вступившем в ЧВК "Вагнер", проверяется, сообщает Zakon.kz.

На брифинге 5 июня он отметил, что ни власти Украины, ни власти России информацию пока не подтвердили.

"Это была всего лишь публикация в каком-то издании. Информация еще проверяется: наш ли он вообще гражданин, есть ли он на самом деле. Прошу внимательно отнестись к такой чувствительной информации".Айбек Смадияров

31 мая сообщалось, что в Украине суд приговорил к девяти годам тюрьмы гражданина Казахстана по обвинению в наемничестве в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Как следует из сообщения издания "Грати", молодой человек утверждает, что отправился в зону конфликта между Россией и Украиной, чтобы не отбывать срок в российской колонии. Там ему оставалось сидеть восемь лет.

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Россия МИД РК Смадияров Айбек Казахстан Украина
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