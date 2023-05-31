Наемника ЧВК "Вагнер" из Казахстана приговорили к девяти годам тюрьмы в Украине

В Украине суд приговорил к девяти годам тюрьмы гражданина Казахстана по обвинению в наемничестве в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает Zakon.kz.

23-летний Шынгыс Сейпиев родом из села в Северо-Казахстанской области.

Как следует из сообщения издания "Грати", молодой человек утверждает, что отправился в зону конфликта между Россией и Украиной, чтобы не отбывать срок в российской колонии. Там ему оставалось сидеть восемь лет.

Мужчина был завербован в ЧВК "Вагнер" в октябре 2022 года. По контракту ЧВК "Вагнер" обязалась выплачивать 200 тысяч рублей (более 1,2 млн тенге) в месяц.

После прохождения подготовки он был направлен в село Яковлевка Бахмутского района Донецкой области. Там он пробыл неделю, после чего попал в плен.

26 апреля 2023 года Сейпиев пошел на сделку с прокуратурой.

"Обвиняемый признал вину, покаялся и сотрудничал в раскрытии других преступлений. Взамен ему назначалось наказание – 9 лет лишения свободы. На год меньше максимального срока по статье", – говорится в публикации.

24 февраля 2022 года Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.

26 мая 2023 года прокурор Кызылординской области Нурлан Бижанов обратился к жителям региона из-за призывов к вооруженным конфликтам за границей. Он напомнил, что за участие в вооруженном конфликте предусмотрена уголовная ответственность.