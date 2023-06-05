Аким Абайской области рассказал, что его разочаровало на новом месте

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев на брифинге в СЦК рассказал, что его радует и огорчает на новой должности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ попросили Нурлана Уранхаева рассказать о самом большом разочаровании и о том, что больше всего порадовало в должности акима Абайской области.

"Самое большое мое разочарование, которое я здесь увидел, я думаю, не все горожане ценят то, что мы пытаемся сделать, но это касается тех же теплых остановок, это касается освещения, вот когда через неделю содрали или когда в теплых остановках срывают зарядное устройство, вот это меня больше всего, наверное, каким-то образом разочаровывает", – признался Нурлан Уранхаев.

Он отметил, что все это делается для удобства людей.

"Я всегда говорил и говорю, что самое основное богатство – это наши люди и только благодаря им и нашей выдержке мы наш город и нашу область поднимем. Поэтому больших разочарований нет, такие вот маленькие есть, но это такие. Но я всегда говорю, что это мы делаем не для себя, для вас, никто это с собой не унесет, поэтому цените. Это такие маленькие вещи, которые дают нам нормально жить", – добавил глава региона.

Также Нурлан Уранхаев рассказал, что радуется возможности каждый день делать что-либо для развития области.

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Ранее Нурлан Уранхаев заявил, что не обещал сделать Астану или Алматы пешеходными. Он занимал должности руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы и Астаны с 2017 по 2022 годы.