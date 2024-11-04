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Аким Абайской области: Перебоев с теплом в этом году не будет

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, центральное отопление, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 19:01 Фото: pexels
Аким Абайской области Нурлан Уранхаев в СЦК 4 ноября 2024 года рассказал о ходе отопительного сезона в регионе, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как проходит отопительный сезон в поселке Шуақ Жарминского района. Мотивировали они свой вопрос тем, что в прошлом году там была крупная авария. 

"Котлы в поселке Шуак единственные в области, которые так работают. В прошлом году  аварийная ситуация была и мы около двух суток занимались ее устранением. Я сам там был на месте. В этом году  мы порядка 300 млн тенге выделили на ремонт. Ремонтные работы завершили. Котельная работает и будет работать. Там была еще проблема с сетями. Но эту работу мы провели. Думаю, перебоев с теплом в этом году не будет", – добавил глава региона. 

Он также прокомментировал ситуацию в Аягозе. 

"Котельные Аягоза очень долгое время находилась в частных руках и очень долгое время не ремонтировались и то, что мы в этом году выделили средства из бюджета на их ремонт, – я скажу, всех проблем не решило. Говорить о том, что котельная не готова, нельзя. Она готова, мы город точно не заморозим, там будет тепло в домах – это 100%. Можете не беспокоиться. То же самое и по городу Семей", – резюмировал Нурлан Уранхаев. 

Ранее он рассказал, когда введут в эксплуатацию ТЭЦ-3 в Семее.

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