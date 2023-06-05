Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дожди с грозами, туман и сильная жара: погода в Казахстане на 6 июня

Дожди с грозами, туман и сильная жара: погода в Казахстане на 6 июня Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане во вторник, 6 июня 2023 года. Согласно прогнозу, в стране ожидаются дожди с грозами, туман и сильная жара, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на западе страны – сильные.

"Лишь на юге, востоке республики сохраняется погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на западе ожидается град, ночью и утром на юго-западе – туман", – говорится в сообщении.

На юго-западе Акмолинской, на юге Улытауской, Карагандинской областей ожидается очень сильная жара.

В Акмолинской, Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской областях, в северной половине Алматинской, на севере, востоке Атырауской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской областях, на востоке, севере Атырауской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской, Актюбинской областях ожидается высокая пожарная опасность.

Материал по теме

Когда в Астане пойдет дождь

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Казахстане на 6-8 июня 2023 года. По данным РГП "Казгидромет", в дневные часы очень сильная жара сохранится 6-7 июня на севере, 6 июня в центре, на востоке страны до +41°С, 8 июня ожидается на юго-востоке до +41°С, на юге страны до +46°С.

Читайте также

Kazakhmys Barlau расширяет географию международного сотрудничества: итоги АММ

Возвращение казахстанки с детьми из Сирии подтвердил МИД

"Их ждут большие сроки" - МИД о казахстанцах, обвиняемых в Корее

Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Скончался казахстанец, спасенный из моря в Таиланде
Скончался казахстанец, спасенный из моря в Таиланде
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления