Дожди с грозами, туман и сильная жара: погода в Казахстане на 6 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане во вторник, 6 июня 2023 года. Согласно прогнозу, в стране ожидаются дожди с грозами, туман и сильная жара, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на западе страны – сильные.

"Лишь на юге, востоке республики сохраняется погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на западе ожидается град, ночью и утром на юго-западе – туман", – говорится в сообщении.

На юго-западе Акмолинской, на юге Улытауской, Карагандинской областей ожидается очень сильная жара.



В Акмолинской, Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской областях, в северной половине Алматинской, на севере, востоке Атырауской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской областях, на востоке, севере Атырауской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской, Актюбинской областях ожидается высокая пожарная опасность.

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Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Казахстане на 6-8 июня 2023 года. По данным РГП "Казгидромет", в дневные часы очень сильная жара сохранится 6-7 июня на севере, 6 июня в центре, на востоке страны до +41°С, 8 июня ожидается на юго-востоке до +41°С, на юге страны до +46°С.