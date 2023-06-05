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Президент принял заслуженного деятеля Казахстана Самал Еслямову

Президент принял заслуженного деятеля Казахстана Самал Еслямову Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял заслуженного деятеля Республики Казахстан, актрису Самал Еслямову. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития отечественного театрального искусства и кинематографии, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Президент, театр и кино играют важную роль в духовном воспитании общества. Государство оказывает необходимую поддержу данным отраслям, передает Акорда.

По словам Главы государства, при создании фильмов основной акцент нужно делать на популяризации нашего историко-культурного наследия, формировании у подрастающего поколения чувства патриотизма, продвижении духовно-нравственных ценностей.

В свою очередь Самал Еслямова поделилась с Президентом творческими планами и высказал ряд предложений по развитию отечественного искусства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил актрисе признательность за продвижение национальной культуры и пожелал ей творческих успехов.

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