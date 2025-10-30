#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Я счастлива!": Мария Мудряк стала заслуженным деятелем Казахстана

оперная певица с мировым именем Мария Мудряк, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 14:23 Фото: Instagram/maria_mudryak
Казахстанская оперная певица с мировым именем Мария Мудряк получила звание "Заслуженный деятель Казахстана". Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31-летняя вокалистка рассказали в своем Instagram накануне.

"Я счастлива!" – написала Мудряк под публикацией 29 октября 2025 года.

Подписчики и соотечественники поздравили Марию с государственной наградой и отметили, что певица заслужила ее:

  • "Ура! Поздравляем!"
  • "Мария, гордимся вами! Поздравляем!"
  • "Мария, дорогая, от всей души поздравляем вас! Заслуженно! Мы, ваши земляки, гордимся вами! Браво".
  • "Поздравляю вас, дорогая наша и любимая Мария! Очень рады, желаем успехов и удачи всегда и во всем!"

А сегодня в пресс-службе Министерства культуры и информации (МКИ) Казахстана раскрыли подробности награждения.

"В Риме в рамках визита в Италию министр культуры и информации РК Аида Балаева вручила государственную награду "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ("Заслуженный деятель Казахстана") оперной певице Марии Мудряк", – говорится в релизе, распространенном 30 октября.

Выпускница Миланской консерватории имени Джузеппе Верди Мария Мудряк сегодня выступает на ведущих оперных сценах мира и, по версии международных музыкальных критиков, входит в топ-10 лучших сопрано планеты.

"Для меня большая честь получить признание моей родины – Казахстана. Я очень благодарна нашему президенту. В моей судьбе он сыграл очень важную роль. Когда я была очень маленькой, мне было лет 9, я уезжала в Италию, у меня были некие сложности. Тогда Касым-Жомарт Кемелевич, будучи министром иностранных дел, нашел решение вопроса, и мне разрешили учиться в Италии", – рассказала оперная певица на церемонии вручения награды.

Она также отметила, что нынешний год стал особенным в ее творческой биографии – исполняется 28 лет с начала профессиональной карьеры певицы. По словам Марии Мудряк, она с гордостью представляет Казахстан на ведущих оперных сценах мира и намерена и впредь достойно служить своей Родине, прославляя ее своими выступлениями.

24 октября 2025 года стало известно, что продюсер, актриса и певица Баян Алагузова стала заслуженным деятелем Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Ошибка в тексте: