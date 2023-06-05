Возвращение казахстанки с детьми из Сирии подтвердил МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров подтвердил возвращение казахстанки и четверых детей из Сирии в рамках операции "Жусан", сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на брифинге в ведомстве 5 июня.

"Это был несколько дней назад, их уже привезли в Казахстан. Сейчас с ними работают психологи. Это все операция "Жусан". Казахстан продолжает эвакуацию наших граждан с территории Сирии". Айбек Смадияров

Как проходит обучение детей, возвращенных из Сирии, можно читать здесь.