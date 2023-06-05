Возвращение казахстанки с детьми из Сирии подтвердил МИД
Фото: пресс-служба МИД РК
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров подтвердил возвращение казахстанки и четверых детей из Сирии в рамках операции "Жусан", сообщает Zakon.kz.
Об этом он рассказал на брифинге в ведомстве 5 июня.
"Это был несколько дней назад, их уже привезли в Казахстан. Сейчас с ними работают психологи. Это все операция "Жусан". Казахстан продолжает эвакуацию наших граждан с территории Сирии".Айбек Смадияров
Как проходит обучение детей, возвращенных из Сирии, можно читать здесь.
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