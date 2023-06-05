Бельгия доверяет инвестиционной среде Казахстана: в Астане состоялся Казахстанско-бельгийский Деловой Совет

В Астане встретились бизнесмены и дипломаты Казахстана и Бельгии. Встреча стала важной платформой для обсуждения общих интересов и укрепления взаимодействия между представителями двух государств. На деловом совете особое внимание уделили вопросу привлечению инвестиций. сообщает Zakon.kz

На встрече отметили, что валовой приток прямых инвестиций из Бельгии в Казахстан в прошлом году составил 1, 560 млрд долларов США. За период с 2005 по 2022 год объем инвестиций составил 11, 52 млрд долларов. Исходя из этого можно сделать вывод, бельгийских компаний с доверием относятся к инвестиционной среде Казахстана и уверенны в его потенциале.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

В составе делегации Казахстана присутствовали Председатель Правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев, Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Маргулан Баймуханов, сопредседатели Делового совета Аян Еренов и Денис Ван Ден Веге. Сторону Бельгии представляли Посол Королевства Бельгия в Республике Казахстан Анри Ван Тигем, директор AWEX по Большой Европе Ива Ришар.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Представители Казахстана отметили, что Бельгия является важным торговым партнером Казахстана в Европейском союзе, а также значимым источником инвестиций и новых технологий. На сегодняшний день в Казахстане функционирует более 70 предприятий с участием бельгийского капитала, включая такие крупные компании, как Solvay Chemicals International SA, Sarens Group, Evolion и Induss.

Оборот товаров между двумя странами продолжает демонстрировать стабильный рост. По итогам 2022 года оборот товаров составил 514, 5 млн долларов США, что на 23% превышает показатель предыдущего года. Казахстан экспортировал продукцию на сумму 272, 1 млн долларов США в Бельгию, а импорт из Бельгии составил 242, 4 млн долларов США.