Новое золотое тридцатилетие сотрудничества: реакция участников Делового совета на выступление Токаева

Более 500 представителей госорганов, бизнес-структур Казахстана и Китая приняли участие в работе 8-го заседания казахстанско-китайского Делового совета в Пекине. Особый интерес к мероприятию проявили местные СМИ, передает корреспондент Zakon.kz.

Высокий статус мероприятию придало участие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого вице-премьера Госсовета КНР, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна.

Фото: akorda.kz

В работе форума приняли участие более 500 представителей бизнеса из сфер энергетики, транспорта, логистики и телекоммуникации. В том числе руководители свыше 70 крупнейших китайских корпораций.

"Китай и Казахстан являются хорошими соседями, друзьями и партнерами, которые доверяют друг другу. Мы намерены углублять взаимовыгодное сотрудничество, содействуя общему развитию и процветанию наших стран. Перспективы нашего сотрудничества прекрасны", – сказал председатель Китайского комитета по содействию международной торговле (ССPIT) Жэнь Хунбинь.

Председатель совета директоров CITIC Group, сопредседатель Делового совета с китайской стороны Си Гохуа подчеркнул, что отношения между двумя странами вступили "в новое золотое тридцатилетие".

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Примечательный момент: стоило президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву выйти к трибуне и начать свое выступление, как десятки рук потянулись вверх, направляя объективы камер в его сторону. Никто не хотел упустить ни слова, ни жеста – в воздухе ощущалась сосредоточенность и внимание. Это был не просто интерес – это был знак: каждое слово, произнесенное Токаевым, воспринималось как ориентир, как посыл, важный здесь и сейчас.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Казахстанский лидер подчеркнул, что основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимопонимания Казахстан и Китай выстроили прочные и динамичные деловые отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием.

"Будучи глобальным лидером, Китай закономерно выступает в качестве главного партнера Казахстана в различных сферах, в том числе в торговле. Это стало возможным благодаря инициативам председателя Си Цзиньпина. По итогам прошлого года взаимный товарооборот достиг 44 млрд долларов. Это рекордный показатель, однако мы не планируем останавливаться на достигнутом. Наша цель – совместно с китайскими друзьями значительно увеличить этот показатель в ближайшие пять лет. Мы обладаем необходимым потенциалом для этого. На уровне глав государств имеются политическая воля и взаимное стремление к укреплению сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Китай уже вложил в экономику Казахстана 27 млрд долларов и выразил уверенность в том, что этот показатель будет расти.

Фото: akorda.kz

Китайские СМИ активно освещали работу форума, акцентируя внимание на ключевых темах, заявлениях и перспективах. Среди них крупные издания: CGTN, Global Times, Renmin Daily, Phoenix и Chian Daily.

В этот же день Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия завода по производству компонентов для ветроэнергетики в Жамбылской области, а также встретился с председателем совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляном, президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюном, председателем Совета директоров Huawei Technologies Co. LTD Хуа Ляном, председателем Совета директоров Sany Group Co. Ltd. Сян Вэньбо, генеральным директором компании China Energy Engineering Group Ни Чжэнем, генеральным директором Китайской национальной корпорации ядерной промышленности (CNNC) Шэнь Яньфэном, а также председателем совета директоров CRRC Сунь Юнцаем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь 30 августа 2025 года. В государственной резиденции "Инбингуань" состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых были обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.

Позже председатель КНР организовал личный прием лишь для троих из 22 прибывших на саммит ШОС лидеров. Среди почетных гостей – Касым-Жомарт Токаев, а также президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.