Нурлан Уранхаев: Инвесторов привлекает Абайская область

8 июня Абайская область отметит свою первую годовщину со дня образования. Аким области Нурлан Уранхаев на выездной пресс-конференции СЦК при президенте РК обрисовал перспективы социально-экономического развития региона на ближайшие годы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Уранхаев рассказал об итогах 2022 года. В область Абай было привлечено за это время 420,2 млрд тенге инвестиций в основной капитал.

Кроме того, постановлением правительства РК в 2022 году утвержден Комплексный план социально-экономического развития области на 2023-2027 годы, который привлечет в регион инвестиции на сумму 1,9 трлн тенге для реализации 102 мероприятий.

"На сегодняшний день сформирован пул инвестиционных проектов до 2028 года, в который вошли 43 проекта на сумму 870 млрд тенге и с созданием 7 тыс. новых рабочих мест", – отметил Нурлан Уранхаев.

По его словам, уже в текущем году начата работа по 8 из 43 запланированных проектов на сумму 29,3 млрд тенге. Их реализация позволит создать в области дополнительно 1034 новых рабочих места. По итогам первого квартала в экономику Абайской области инвестировано 72,8 млрд тенге.



В целом инвестиции будут привлекаться для развития промышленности, сельского хозяйства и другие отрасли региональной экономики. Главный упор будет сделан на развитии инфраструктуры области: реконструкции системы теплоснабжения, обеспечения населения качественной питьевой водой, ремонт дорог и строительство жилья.

Именно эти направления охватывает Комплексный план социально-экономического развития области Абай на 2023-2027 годы. Перспективы развития области раскрыл аким области Абай Нурлан Уранхаев.

"Безусловно, ключевым индикатором эффективности нашей работы является повышение благосостояния наших граждан. Чтобы каждый житель региона на себе ощутил все улучшения и возрождение нашей области", – отметил Нурлан Уранхаев.

Уже в текущем году начаты работы по реализации 46 мероприятий на сумму 89,2 млрд тенге, из которых частные инвестиции составляют 37,6 млрд тенге, средства республиканского бюджета – 33,3 млрд тенге, в местном бюджете предсмотрено18,3 млрд тенге.



По словам акима области Абай Нурлана Уранхаева, помимо мер, реализуемых в рамках Комплексного плана социально-экономического развития, область будет развивать и другие ключевые направления. И одним из фундаментальных направлений здесь станет привлечение инвестиций как внешних, так и внутренних.

По его словам, в вопросах привлечения внешних инвестиций и реализации международных проектов местные исполнительные органы намерены прагматично рассматривать трансграничные и иные преимущества области.

"Гранича с двумя крупными государствами – Россией и Китаем, мы максимально должны использовать наш транзитный потенциал, безусловно, в соответствии с международными обязательствами", – дополнил Нурлан Уранхаев.

Одним из крупнейших проектов в этом направлении в ближайшие годы станет строительство железной дороги "Бахты-Аягоз" протяженностью 270 км для расширения транспортных коридоров. Проект, запланированный в соответствии с поручением Главы государства и поддержанный Правительством РК на в 2024-2025 годы.



По мнению разработчиков проекта, он должен придать новый импульс развитию экономики региона, в том числе сельского хозяйства, логистики и других секторов.

"За последние месяцы я часто встречался с целым рядом частных компаний, которых привлекают перспективы строительства железной дороги "Аягоз-Бахты". Они предлагают реализовать проекты по строительству логистического центра и сухого порта на приграничной территории", – отметил глава Абайской области.

Еще один интересный проект, который может быть реализован на территории области – это строительство питомника по выращиванию сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Именно с таким предложением несколько дней назад в Семее побывали представители красноярской компании "Эпоха Возрождения". Это – один из результатов недавнего официального визита Нурлана Уранхаева в Красноярский край.



"Предложений поступает достаточно много. Интерес к развитию Абайской области очень высок. И работа в этом направлении продолжается", – уточнил Нурлан Уранхаев.

Так, одной из привлекательных сторон для потенциальных инвесторов является наличие индустриальной зоны на территории Семея, куда вкладываются огромные средства для развития инженерных сетей. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по строительству железнодорожного тупика к индустриальной зоне, что значительно расширит возможности предпринимателей, работающих здесь.



Екатерина Гуляева