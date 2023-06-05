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Кортеж из дорогих иномарок грубо нарушил ПДД в Шымкенте

Грубо нарушил ПДД в Шымкенте Фото: кадр из видео
В казахстанских соцсетях распространяется видео, на котором кортеж из дорогих автомобилей на улицах Шымкента грубо нарушает правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полка патрульной полиции, изучив видео, установили всех участников кортежа, а именно 17 владельцев иномарок, и привлекли их к административной ответственности.

В результате в отношении трех водителей Toyota Camry и пяти водителей Land Cruiser 200, двух водителей Lexus и двух водителей Kia, а также водителей Mersedes Benz и Jac составили протокол по статье 593 КоАП РК.

По статье 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования" и за тонировку стекол по ст. 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" привлечены два водителя Toyota Camry.

По статье 630 КоАП РК "Повреждение дорог и других дорожных сооружений" составили административный протокол в отношении водителя Mersedes Benz Е270.

Ранее стало известно: чтобы остановить пьяного водителя, полицейские Текели применили оружие.

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