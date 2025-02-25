Участники кортежа устроили хаос на дорогах Шымкента

В Шымкенте полицейские остановили кортеж автомобилей, который на большой скорости двигался по улицам города и дерзко нарушал правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Зафиксировать правонарушение удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Инспекторы ЦОУ обратили внимание на то, что несколько автомобилей выезжали на встречную полосу и двигались задним ходом. Еще больший хаос создавали установленные на авто проблесковые маячки, что порождало ложное ощущение экстренной ситуации и заставляло других водителей уступать дорогу.

Предотвратить возможные серьезные последствия такого поведения на дороге позволило вмешательство стражей порядка.

"Оказалось, что весь беспорядок был спровоцирован желанием водителей продолжить празднование после тоя друга. Нарушители привлечены к административной ответственности, в том числе выехавшие на встречную полосу лишены водительских прав", – сообщили в ДП Шымкента.

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