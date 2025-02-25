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Происшествия

Участники кортежа устроили хаос на дорогах Шымкента

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 20:35 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте полицейские остановили кортеж автомобилей, который на большой скорости двигался по улицам города и дерзко нарушал правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Зафиксировать правонарушение удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Инспекторы ЦОУ обратили внимание на то, что несколько автомобилей  выезжали на встречную полосу и двигались задним ходом. Еще больший хаос создавали установленные на авто проблесковые маячки, что порождало ложное ощущение экстренной ситуации и заставляло других водителей уступать дорогу.

Предотвратить возможные серьезные последствия такого поведения на дороге позволило вмешательство стражей порядка.

"Оказалось, что весь беспорядок был спровоцирован желанием водителей продолжить празднование после тоя друга. Нарушители привлечены к административной ответственности, в том числе выехавшие на встречную полосу лишены водительских прав", – сообщили в ДП Шымкента.

Ранее первый заместитель председателя комитета по правой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Руслан Алькенев озвучил причины высокой аварийности на дорогах Казахстана.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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