Суд о жестоком избиении девушки в Усть-Каменогорске будет закрытым

Суд по жестокому избиению студентки в туалете торгового центра Усть-Каменогорска будет закрытым, сообщает Zakon.kz.

В начале апреля в казахстанских соцсетях появилось видео, на котором девочку-подростка раздели и жестоко избили. 5 июня 2023 года по резонансному делу прошло первое заседание, передает Первый канал "Евразия".

На скамье подсудимых – три несовершеннолетних девочки, двум из них нет и 16 лет. Их обвиняют по двум статьям – "Хулиганство" и "Вымогательство". В уголовном деле – 13 томов. Суд решил, что все заседания будут проходить в закрытом режиме, так как участники процесса подростки. Мама пострадавшей девочки заявила, что только одна из трех обидчиц вместе с родителями попросила прощения.

"Стыд и позор, что даже они прощения не просили. Как они били, издевались. Это вообще ужасно. У моего ребенка до сих пор болит голова, у нее щека, она в колледж не хочет, ни учиться, ничего. Что я с ней теперь буду делать, а последствия какие будут еще", – ужасается женщина.

Родные пострадавшей девочки опасаются, что две школьницы и студентка первого курса могут получить условный срок, и требуют для них самого строгого наказания.





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4 апреля 2023 года сообщалось, что жестокое избиение девочки в Усть-Каменогорске попало на видео, которое распространили в соцсетях. Выяснилось, что это произошло в апреле в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Факт избиения был зарегистрирован полицией.

Позднее выяснилось, что случай, произошедший в торговом центре Усть-Каменогорска, не единственный и пострадавшая регулярно подвергалась нападкам.

