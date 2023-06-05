Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Суд о жестоком избиении девушки в Усть-Каменогорске будет закрытым

Суд о жестоком избиении девушки в Усть-Каменогорске будет закрытым Фото: freepik
Суд по жестокому избиению студентки в туалете торгового центра Усть-Каменогорска будет закрытым, сообщает Zakon.kz.

В начале апреля в казахстанских соцсетях появилось видео, на котором девочку-подростка раздели и жестоко избили. 5 июня 2023 года по резонансному делу прошло первое заседание, передает Первый канал "Евразия".

На скамье подсудимых – три несовершеннолетних девочки, двум из них нет и 16 лет. Их обвиняют по двум статьям – "Хулиганство" и "Вымогательство". В уголовном деле – 13 томов. Суд решил, что все заседания будут проходить в закрытом режиме, так как участники процесса подростки. Мама пострадавшей девочки заявила, что только одна из трех обидчиц вместе с родителями попросила прощения.

"Стыд и позор, что даже они прощения не просили. Как они били, издевались. Это вообще ужасно. У моего ребенка до сих пор болит голова, у нее щека, она в колледж не хочет, ни учиться, ничего. Что я с ней теперь буду делать, а последствия какие будут еще", – ужасается женщина.

Родные пострадавшей девочки опасаются, что две школьницы и студентка первого курса могут получить условный срок, и требуют для них самого строгого наказания.


Материал по теме

Дело о жестоком избиении девушки в Усть-Каменогорске передали в суд

4 апреля 2023 года сообщалось, что жестокое избиение девочки в Усть-Каменогорске попало на видео, которое распространили в соцсетях. Выяснилось, что это произошло в апреле в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Факт избиения был зарегистрирован полицией.

Позднее выяснилось, что случай, произошедший в торговом центре Усть-Каменогорска, не единственный и пострадавшая регулярно подвергалась нападкам.

Читайте также

В Антикоре намерены привлечь Мухамедиулы за клевету в адрес их сотрудников

Участок раздора: как у 15 соток в Алматы обнаружились двое хозяев

Токаев подписал закон об обмене кредитными историями в странах ЕАЭС

Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Когда в Астане пойдет дождь
Когда в Астане пойдет дождь
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления