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Тренер по каратэ, бивший детей в Есике, принес извинения

Тренер по каратэ, бивший детей в Есике, принес извинения Фото: pxhere
Тренер по каратэ, занимавшийся с детьми в Есике и уличенный в рукоприкладстве, принес публичные извинения их родителям, сообщает Zakon.kz.

Видео, где тренер на тренировках с детьми, позволял себе то пинки, то подзатыльники, появилось в сети в конце мая. Тренер после этого уволился, но не все согласны, что мужчина так уж и виноват, передает Almaty.tv.

Родители воспитанников детсада до сих пор шокированы. Они считают поведение сэнсэя недопустимым и требуют его наказать.

"Как он мог распускать руки? Даже мы родные родители не бьем наших детей, какое он право имеет? Он же понимает, с кем работает, дети бывают непоседливыми. Нельзя так делать". Жулдыз Сагатбекова

Не оценило такой метод воспитания и руководство садика. Тренеру каратэ объявили строгий выговор.

"Он работает у нас с января этого года. Мы были в шоке, когда увидели по камерам, как он обращается с детьми. Когда он устраивался на работу, он принес все справки с наркологии и психдиспансера. То есть, он адекватный человек. Фархат - заслуженный спортсмен района. Не знаем, что на него нашло. Состояние детей хорошее. Никаких ссадин и синяков нет. Воспитатель Айжан Тубекбаева

Впрочем, нашлись и те, кто выступил в защиту тренера - это спортсмены и родители. Мол, он крепкий мужчина и бить детей по-настоящему не стал бы.

"Я считаю, что тренера обвиняют напрасно. Я сама с 8 лет обучаюсь у него. Выигрывала республиканские конкурсы по каратэ. Да, иногда он жестокий, но справедливый. Фархат агай учит нас дисциплине. Родители же знали, куда отдавали детей. Это спорт и такое бывает". Карлыгаш Юсупова

Тренер после этого уволился по собственному желанию. Об этом сообщили в районном отделе образования. Сам же мужчина заявил, что очень раскаивается в содеянном.

"Приношу свои извинения детям и их родителям. Всем, кого обидел. Я просто разнимал детей. Я неоднократно просил их успокоиться, а они дрались между собой. Сильный бил слабого. Вот я и растаскал их. Но умысла навредить им у меня не было". Тренер Фархат Мусабеков

Несмотря на раскаяния в полиции завели уголовное дело. Инцидент находится на особом контроле у прокуроров.

"Управлением полиции Енбекшиказахского района начато досудебное расследование по статье 140 части 2 УК РК. В отношении воспитателя, совершившего данное деяние. Данной статьей уголовного кодекса предусмотрен административный штраф в размере 160 МРП, а также исправительные работы до 160 часов" Зампрокурора Енбекшиказахского района Айдос Жумабаев

В детский сад, где и произошел инцидент, прокуроры теперь планируют наведаться с проверкой.

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