Экс-вице-президент США подал заявление на участие в выборах 2024 года

Майк Пенс, бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа, подал уведомление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года в Федеральную избирательную комиссию США, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась 5 июня на сайте Федеральной комиссии по выборам США.

Официально о начале своей избирательной компании Пенс, который занимал пост вице-президента при Дональде Трампе, объявит в среду, 7 июня.

Он будет добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от республиканцев. На это также претендуют экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и другие политики.

Майк Пенс занимал пост вице-президента во время президентского срока Дональда Трампа в 2017–2021 годах. Пенс — уроженец Индианы, дважды представлял ее в Палате представителей конгресса США, а в 2013–2017 годах был губернатором штата.

Ранее сооснователь Twitter Джек Дорси поддержал кандидатуру Кеннеди-младшего на пост президента США.