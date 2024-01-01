Два кандидата подали заявки на участие в выборах президента России

Леонид Слуцкий и Сергей Малинкович подали документы в Центральную избирательную комиссию РФ для регистрации своей кандидатуры на выборах президента России, сообщает Zakon.kz.

Леонид Слуцкий является лидером партии ЛДПР.

"Сегодня [в ЦИК] приходила ЛДПР для подачи документов на регистрацию [Слуцкого кандидатом в президенты]", - сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин.

ТАСС пишет, что предвыборный съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого в качестве кандидата на выборы президента РФ от партии 19 декабря. Документы в ЦИК РФ для участия в выборах он подал 25 декабря.

Еще один кандидат в президенты РФ – лидер партии "Коммунисты России", депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Выдвинуть в президенты Малинковича было принято на съезде партии 28 декабря.

"Как отмечает пресс-служба партии, Малинкович "пойдет на выборы с обновленной программой "10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму", она предусматривает "победоносное завершение СВО", - пишет издание.

"Коммунисты России" не представлены в Госдуме, поэтому Малинковичу для регистрации своей кандидатуры предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. - в каждом субъекте РФ.

Также по данным издания, число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах уже превысило 30. Самовыдвиженцы должны были подать документы не позднее 27 декабря, кандидаты от партий - не позднее 1 января.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

Ранее партия "Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на пост президента.