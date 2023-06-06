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Экс-вице-президент США подал заявление на участие в выборах в 2024 года

Экс-вице-президент США подал заявление на участие в выборах в 2024 году Фото: Instagram/mikepence
Майк Пенс, бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа, подал уведомление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года в Федеральную избирательную комиссию США, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась 5 июня на сайте Федеральной комиссии по выборам США.

Официально о начале своей избирательной компании Пенс, который занимал пост вице-президента при Дональде Трампе, объявит в среду, 7 июня.

Он будет добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от республиканцев. На это также претендуют экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и другие политики.

Майк Пенс занимал пост вице-президента во время президентского срока Дональда Трампа в 2017–2021 годах. Пенс — уроженец Индианы, дважды представлял ее в палате представителей конгресса США, а в 2013–2017 годах был губернатором штата.

Ранее сооснователь Twitter Джек Дорси поддержал кандидатуру Кеннеди-младшего на пост президента США.

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Константин Вноровский
США
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