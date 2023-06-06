Ураган в Балхаше: снесло крышу жилого дома, есть пострадавшие

В Балхаше сильный ветер снес крышу пятиэтажного дома по улице Караменде би. В результате две машины остались под упавшей крышей. Одного из водителей доставили в больницу, сообщает Zakon.kz

"Акимат г.Балхаш сообщает, что из - за усиления ветра с порывами с дома по улице Караменде би, 4 упала крыша. Под ней остались две машины, водитель одной из них был доставлен в больницу, его обследовали, переломов нет. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время все службы работают на месте происшествия, составляется акт. Крыша будет восстановлена" - говорится в сообщении акимата.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области сильный ветер сорвал крышу и она рухнула на женщину.