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Ураган в Балхаше: снесло крышу жилого дома, есть пострадавшие

Ураган в Балхаше: снесло крышу жилого дома, есть пострадавшие Фото: скриншот с видео
В Балхаше сильный ветер снес крышу пятиэтажного дома по улице Караменде би. В результате две машины остались под упавшей крышей. Одного из водителей доставили в больницу, сообщает Zakon.kz

"Акимат г.Балхаш сообщает, что из - за усиления ветра с порывами с дома по улице Караменде би, 4 упала крыша. Под ней остались две машины, водитель одной из них был доставлен в больницу, его обследовали, переломов нет. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время все службы работают на месте происшествия, составляется акт. Крыша будет восстановлена" - говорится в сообщении акимата.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области сильный ветер сорвал крышу и она рухнула на женщину.

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