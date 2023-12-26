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Ураганный ветер сдул крышу с жилого дома в Костанайской области

Ураган снес крышу с жилого дома в Костанайской области Фото: акимат Костанайского района
В городе Тобыл Костанайской области сильный ветер 26 декабря снес кровлю с одного из жилых домов, сообщает Zakon.kz.

26 декабря 2023 года в Костанайскую область пришла непогода: из-за бурана в регионе закрыты трассы, снегопад снизил видимость на дорогах почти до нуля, а сильнейший ветер ломает деревья и сносит крыши. В Instagram-аккаунте газеты "Наш Костанай" появилась видеозапись, на которой ураган буквально сдул кровлю с одного из жилых домов в городе Тобыл.

В пресс-службе ДЧС Костанайской области Zakon.kz сообщили, что инцидент произошел по адресу мкр Водник, дом №5. Обрушилась кровля четырехэтажного жилого здания. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС и всех городских служб. К пострадавшему от разгула стихии дому также лично выехал аким города Тобыл Захар Комаров.

Ураган снес крышу с жилого дома в Костанайской области

Фото: акимат Костанайского района

По информации акимата Костанайского района, в результате происшествия никто не пострадал. Обломки кровли повредили несколько автомобилей, их точное количество уточняют. Сейчас идут работы по укреплению кровли и разбору строительного мусора. Коммуникации не повреждены, в доме по-прежнему есть газ, водо- и электроснабжение. После оценки масштабов повреждений начнутся восстановительные работы – пока что восстановить крышу не дает непогода. Ситуация находится на контроле у местных исполнительных органов.

Ураган снес крышу с жилого дома в Костанайской области

Фото: акимат Костанайского района

26 декабря из-за разгула стихии в Костанайской области уже произошло несколько инцидентов. В Костанае из-за метели не работают светофоры, в Лисаковске буран опрокинул главную новогоднюю елку, а на одной из трасс боковой ветер буквально снес в кювет машину электриков.

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