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В шести городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В шести городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптики предупредили жителей нескольких городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях 6 июня,, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы, ночью Астане и Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане во вторник, 6 июня 2023 года. Согласно прогнозу, в стране ожидаются дожди с грозами, туман и сильная жара

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