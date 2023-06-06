В Австралии невиновную женщину помиловали спустя 20 лет заключения в тюрьме

Женщину, обвиняемую в убийстве своих четверых детей и отсидевшую 20 лет из сорока помиловали благодаря генетической экспертизе, сообщает Zakon.kz

Как пишет Telegram-канал Ньюсач/Двач суд приговорил Кэтлин Фолбигг к 40 годам заключения за убийство детей, хотя прямых доказательств против женщины не было и она все эти 20 лет продолжала настаивать на своей невиновности.

Как выяснилось, с 1989 по 1999 год Кэтлин Фолбигг потеряла четырёх детей. Они все умерли в возрасте от 19 дней до полутора лет. У них не было каких-либо травм, патологий или следов насильственной смерти. После четвёртого случая женщиной занялись правоохранители. Они использовали косвенные: от дневника, в котором она писала о своих материнских недостатках, до слов её мужа, считавшего супругу убийцей.

Несколько лет назад адвокаты женщины сумели добиться повторного расследования и привлекли учёных. В ДНК Кэтлин обнаружили редкую генетическую мутацию, способную вызвать внезапную остановку сердца. Точно такие же аномалии нашли в биологических материалах двух покойных дочерей женщины. У двоих сыновей была другая мутация, иного рода. После новых открытий её помиловали и теперь должны выпустить из тюрьмы.