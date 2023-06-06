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Стали известны подробности убийства сержанта полиции в Алматы

Стали известны подробности убийства сержанта полиции в Алматы Фото: скриншот с видео
В Алматы в здании городского департамента полиции полицейский из табельного оружия застрелил своего коллегу - 27-летнего сержанта полиции. По предварительным данным выстрел в голову произошел по неосторожности, сообщает Zakon.kz

По информации КТК полицейские находились в комнате для приема пищи. В какой-то момент сержант по выстрелил в своего коллегу. Пуля попала в голову полицейского. Мужчина скончался на месте.

Сообщается, что они ровесники. Конфликта между ними не было, они сидели рядом и разговаривали.

В полиции начали досудебное расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что 5 июня текущего года, в результате неосторожного обращения с табельным оружием полицейский постовой произвел выстрел в своего коллегу, который от полученных травм скончался. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 104 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы"официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

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Елена Вебер
ДП Алматы Алматы
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