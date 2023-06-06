В Туркестанской области железнодорожные пути разбирают и сдают на металл

Кентауские предприниматели в шоке - часть железнодорожных путей разбирают, чтобы сдать на металлолом. Для них это очень важный объект. По железной дороге они получают сырье и вывозят готовую продукцию, сообщает Zakon.kz

По информации КТК, выяснилось, рельсы давно ушли с молотка и оказались в частных руках. И вот сейчас за ненадобностью их решили просто разобрать.

Местные предприниматели оказались этим невероятно возмущены. Узнав о начавшемся демонтаже, они собрались, чтобы остановить рабочих. И рассказали, как много лет назад пути принадлежали компании "Ащысай полиметалл", но за долги частями были проданы на аукционе. А теперь один из таких владельцев просто начал разбирать свой кусок.

"Он сказал: "Купите у меня эту железную дорогу за 100 миллионов. Либо я вам даю три месяца, либо я ее разберу и продам вот так же – на металлолом". Получается, он сдерживает свое слово. Это не блеф" рассказывает директор ТОО "Строй-сервис" Асхат Салимбаев.

Встретиться с журналистами владелец путей не смог, но в телефонном разговоре объяснил, что приобрел два километра железной дороги вместе с депо.

В здании он планирует развивать бизнес, а вот сами рельсы ему действительно не нужны. Другие бизнесмены покупать их не хотят, акимат тоже. Охранять пути и заниматься ими просто некому. Поэтому бизнесмен и решил их сдать.

Когда ситуация зашла в тупик, акимат Кентау все же решил вмешаться.

"Акимат города Кентау направил письмо в дорожно-транспортную инспекцию, транспортному прокурору, железнодорожному узлу, а также в департамент естественных монополий по вопросу возврата этой проданной железной дороги в государственную собственность. Пока ждем ответа на это письмо". отметила пресс-секретарь акимата г. Кентау Жанна Алимбаева

А пока все ждут ответа, другие владельцы участков железной дороги намерены последовать примеру и тоже заявили о готовности начать демонтаж путей.