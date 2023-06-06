Врач рассказала, как снизить количество сладкого в своем рационе

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова дала несколько простых советов как уменьшить объем потребляемого сладкого, сообщает Zakon.kz

Как пишет Росбалт, специалист рекомендует пирожные и тортики — только на днях рождения и свадьбах. Привычным сладким для себя сделать фрукты и сезонные ягоды.

Если очень хочется шоколада, можно съесть один кусочек горького (5 граммов). Но не просто проглотить, а насладиться вкусом, рассасывая его и не запивая горячим напитком.

Также врач посоветовала использовать вместо сахара для чая и кофе сахарозаменители — стевию, сукралозу. Тростниковый сахар, мед, сиропы топинамбура, агавы, фруктоза не подойдут, это полноценные углеводные продукты.

Снизить тягу к сладкому поможет и полноценный сон не менее 7-8 часов. Спать желательно ложиться не позднее 23 часов.

Эндокринолог рекомендовала также пить воду с долькой лимона. Кислый вкус может обмануть рецепторы, а вода всегда полезна.

Кроме того, 10-15 минут можно отвести на прогулку. Если вдруг появилась острая тяга к сладкому, выйдите на улицу - смена деятельности перепрограммирует мозг и заставит его отвлечься от желания быстрых углеводов.

Ешьте сладкое только в первой половине дня, до 15 часов, и в качестве десерта после основных приемов пищи, добавила эксперт. Так оно не вызовет резкого скачка уровня сахара в крови.

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