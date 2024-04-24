Доктор рассказала, как победить одиночество

Российский врач Зухра Павлова заявила о взаимосвязи тяги к сладкому и одиночеству и дала несколько простых советов, как преодолеть самоизоляцию, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале доктор Павлова рассказала об эксперименте, результаты которого показали, что плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме свойственны одиноким людям.

Так, как же как преодолеть самоизоляцию?

Определитесь с триггерами. Запишите все причины, по которым вам не нравится находиться в обществе - атмосфера, конкретные люди, место. Это поможет не только составить план решения проблемы, но и снизить уровень стресса.

Сосредоточьтесь на других людях, а не на себе. Вместо того, чтобы переживать о том, как вы выглядите в чужих глазах, сами завяжите разговор, задавайте вопросы, делайте комплименты.

Замените негативные мысли позитивными. На каждую самокритику делайте себе три и более комплимента. Например, вы опоздали на встречу и вините себя за это. Но, наверняка, было и много хорошего - вы не пропустили завтрак, вели машину аккуратно и помогли прохожему.

Также может помочь ведение дневника, физическая активность и изменение пищевых привычек. А вот самобичевание и излишняя концентрация на негативе способны привести к тревожным расстройствам или депрессии.

"Если у вас не получается справиться с этим самостоятельно, обращайтесь к специалистам. Вам обязательно помогут", - заключила Павлова.

Ранее другой российский врач Ирина Баранова рассказала, как превышение или, наоборот, дефицит гормонов мешает избавиться от лишних килограммов.