Для кого июнь станет неудачным месяцем рассказали астрологи

Российский астролог Тамара Глоба предупредила представителей знака зодиака - Весы о неприятностях, которые могут случиться в наступившем июне, сообщает Zakon.kz

"Хотя с деньгами у представителей знака все будет в порядке, их личная жизнь в начале лета не заладится. Планы в это время лучше не строить, а на возникающие проблемы реагировать как можно быстрее", - отметила Тамара Глоба.



По ее мнению, черная полоса может серьезно отразиться на психическом состоянии Весов, у них могут сдать нервы. Астролог советует им собраться с силами и пережить это непростое время.

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