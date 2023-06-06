Для кого июнь станет неудачным месяцем рассказали астрологи
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Российский астролог Тамара Глоба предупредила представителей знака зодиака - Весы о неприятностях, которые могут случиться в наступившем июне, сообщает Zakon.kz
"Хотя с деньгами у представителей знака все будет в порядке, их личная жизнь в начале лета не заладится. Планы в это время лучше не строить, а на возникающие проблемы реагировать как можно быстрее", - отметила Тамара Глоба.
По ее мнению, черная полоса может серьезно отразиться на психическом состоянии Весов, у них могут сдать нервы. Астролог советует им собраться с силами и пережить это непростое время.
Ранее астрологи назвали главных счастливчиков лета.
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