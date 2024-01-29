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Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности

Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности Фото: freepik
Известный астролог Тамара Глоба рассказала о представителях трех знаков зодиака, которые будут наиболее удачливы в финансах, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Раках, Весах и Козерогах.

По словам астролога, Ракам удастся выбросить из головы весь негатив, что позволит им четко проанализировать ситуацию, определить цели и разработать планы по их достижению. Также представителям знака удастся наладить доверительный контакт с близкими людьми и открыться для них с неожиданной стороны. Как подчеркивает Глоба, необходимо сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас, отбросив печали прошлого и тревоги о будущем. Именно так получиться "приручить" удачу и достичь финансовой стабильности.

Весам предстоит пройти период гармонизации отношений с партнером, а также повысить самооценку и отбросить прочь неуверенность. Также не стоит печалиться, столкнувшись с некоторыми финансовыми сложностями: совсем скоро ситуация изменится, а финансовое изобилие войдет в жизнь представителей знака надолго.

Трудоголикам Козерогам в феврале предстоит осознать, что определенный этап жизни подошел к завершению. Не стоит откладывать перемены – это может обернуться депрессией. Напротив, отбросив все отжившее, представители знака почувствуют освобождение, а также вскоре получат выгодное и интересное карьерное предложение.

Ранее астролог Анжела Перл рассказала, представители каких знаков зодиака смогут реализовать свои профессиональные таланты в первой половине 2024 года.

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