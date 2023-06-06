В Алматы накрыли бизнес с элитными эскортницами, задержана организатор сети

В МВД сообщили о задержании 25-летней сводницы, которая вела закрытые соцсети и организовывала подбор девушек, готовых за большие деньги оказывать сексуальные услуги богатым клиентам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, девушкам она обещала перспективу найти “спонсоров”, завести нужные знакомства, увидеть мир и легко устроить свою судьбу. Вступление в группу стоило 300 долларов, при этом за проявленную неактивность каждую неделю производилось удаление из группы. За оказанное сводничество фигурантка забирала 40% с полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу.

Стоимость “встречи” варьировалась от 500 тыс. тенге за один час. Обороты ее денежных средств за 2022 год составили свыше 209 млн тенге.

В сети "блогерша" имела широкую аудиторию в более чем 100 тыс. подписчиков. Для привлечения клиентов она выставляла посты о дорогих подарках, автомашинах, ювелирных изделий, посещений “элитных” ночных клубов и ресторанов города Алматы

В результате обысков у подозреваемой изъяты ежедневник с записями по криминальному “бизнесу”, документы на новое и приобретаемое недвижимое имущество, карманное зеркало с остатками порошкообразного вещества белого цвета, скрученные денежные купюры, предположительно предназначенные для вдыхания наркотических средств, автомашины марки Lexus ES 250 и Toyota Camry 70, а также обнаружено синтетическое наркотическое вещество “мефедрон” весом 1,72 грамма.

Кроме того, доставлены в Управление полиции так называемые “элитные эскортницы”, состоящие в данных “закрытых” группах для занятия проституцией.

По согласованию с прокуратурой по данным фактам начато досудебное расследование по ст. 309 УК РК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество” и ст. 297 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”. Подозреваемая водворена в ИВС.

Теперь "блогерше" грозит пятнадцать лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.





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