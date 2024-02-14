В Бишкеке накрыли сеть элитных эскортниц для чиновников

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана выявил сеть по предоставлению элитных интим-услуг для богатых и высокопоставленных лиц, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в рассылке Комитета за 13 февраля 2024 года, основным администратором интернет-групп по предоставлению элитных интим-услуг оказалась гражданка Кыргызстана. Ее задержали.

"Установлено, что И.К.Д. организовала сеть интернет групп из числа молодых девушек в возрасте от 18 до 25 лет, а также известных личностей и блогеров, пользующихся большой популярностью в социальных сетях Instagram и TikTok, где стоимость эскорт услуг варьировалась от 1000 до 10 000 долларов. Кроме того, она организовывала выезды девушек на территорию Дубая (ОАЭ) и в соседние республики для предоставления интим услуг". Фото: пресс-служба ГКНБ КР

Фото: пресс-служба ГКНБ КР

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий девушка задержана и согласно постановлению суда водворена в СИЗО.

"В настоящее время проводятся дополнительные следственно оперативные мероприятия по установлению должностных лиц причастных к покровительству вышеуказанной незаконной деятельности", – заключили в пресс-службе.

В 2023 году аналогичная история произошла в Казахстане. Тогда в Алматы задержали организатора сети "элитных эскортниц". Позднее министр внутренних дел высказался о так называемом "Списке Айки", то есть документах, которые содержат якобы персональные данные клиентов элитных проституток, "слитых" в соцсети.