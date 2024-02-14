Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Бишкеке накрыли сеть элитных эскортниц для чиновников

В Бишкеке накрыли сеть элитных эскортниц для чиновников Фото: пресс-служба ГКНБ КР
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана выявил сеть по предоставлению элитных интим-услуг для богатых и высокопоставленных лиц, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в рассылке Комитета за 13 февраля 2024 года, основным администратором интернет-групп по предоставлению элитных интим-услуг оказалась гражданка Кыргызстана. Ее задержали.

"Установлено, что И.К.Д. организовала сеть интернет групп из числа молодых девушек в возрасте от 18 до 25 лет, а также известных личностей и блогеров, пользующихся большой популярностью в социальных сетях Instagram и TikTok, где стоимость эскорт услуг варьировалась от 1000 до 10 000 долларов. Кроме того, она организовывала выезды девушек на территорию Дубая (ОАЭ) и в соседние республики для предоставления интим услуг".Фото: пресс-служба ГКНБ КР
В Бишкеке накрыли сеть элитных эскортниц для чиновников

Фото: пресс-служба ГКНБ КР

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий девушка задержана и согласно постановлению суда водворена в СИЗО.

"В настоящее время проводятся дополнительные следственно оперативные мероприятия по установлению должностных лиц причастных к покровительству вышеуказанной незаконной деятельности", – заключили в пресс-службе.

В 2023 году аналогичная история произошла в Казахстане. Тогда в Алматы задержали организатора сети "элитных эскортниц". Позднее министр внутренних дел высказался о так называемом "Списке Айки", то есть документах, которые содержат якобы персональные данные клиентов элитных проституток, "слитых" в соцсети.

Читайте также

В Техасе в отделение неотложной помощи влетела машина, есть пострадавшие
В Техасе в отделение неотложной помощи влетела машина, есть пострадавшие
Мощный взрыв произошел на газопроводе в Иране
Мощный взрыв произошел на газопроводе в Иране
встреча президентов РК и Катара
Зачем Эмир Катара лично встретил Токаева, объяснил посол
Анастасия Московчук
Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
штормовое предупреждение
Резкое похолодание ожидается на большей части Казахстана 14 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: