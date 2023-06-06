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В спецЦОНах Казахстана произошел сбой

В спецЦОНах Казахстана произошел сбой Фото: Zakon.kz
В Казахстане произошел технический сбой в работе специализированных центров обслуживания населения (спецЦОНах), сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 июня 2023 года рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан":

"Доводим до вашего сведения, что в связи техническим сбоем на стороне КАП МВД РК, приостановлено оказание государственных услуг во всех СпецЦОНах страны".

Как отмечается, специалистами ведутся работы по устранению.

"Приносим извинения за временные неудобства".Пресс-служба НАО "Госкорпорация" "Правительство для граждан"

В начале апреля 2023 года в казахстанских спецЦОНах был приостановлен прием документов по легализации иностранных авто. Причина – некорректная работоспособность информационной системы по регистрации транспортных средств МВД РК.

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