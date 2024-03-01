Массовый сбой произошел в работе спецЦОНов из-за смены часового пояса

По Казахстану сегодня, 1 марта 2024 года, произошел массовый сбой в работе специализированных центров обслуживания населения (спецЦОН или автоЦОН). Причина – смена часового пояса, сообщает Zakon.kz.

О сбое в работе одного из алматинских автоЦОНов изданию almatytoday рассказали жители южной столицы.

"АвтоЦОН Алматы не работает с 9:00", – поделились читатели, которые предположили, что база слетела из-за смены часового пояса.

На это отреагировали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"Уважаемые услугополучатели! Доводим до вашего сведения, что в связи со сменой часового пояса наблюдается временная некорректная работоспособность системы спецЦОНов. Специалистами ведутся работы по устранению проблемы. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

27 февраля 2024 года казахстанцев предупреждали о возможных сбоях в работе электронного правительства egov.kz из-за смены часового пояса. Но в АО "Национальные информационные технологии" отмечали, что технические работы будут проводиться до 2:00 1 марта.