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Экологичный дом из соли, подсолнухов и переработанной мочи построили во Франции

экодом во Франции Фото: LUMA
Необычный экологически безопасный дом назвали "новейшим низкоуглеродным оружием в борьбе с климатическим кризисом", сообщает Zakon.kz.

Необычный дом назвали "новейшим низкоуглеродным оружием в борьбе с климатическим кризисом", сообщает The Guardian.

Художественный руководитель Atelier Luma Ян Боэлен заявил, что человечеству необходимо перейти от добывающих цепочек поставок к региональным экосистемам для создания стройматериалов, которые помогают восстанавливать окружающую среду.

Процесс строительства начался с составления карты ресурсов, промышленности и отходов региона, выявления материалов.

Затем 30 специалистов в области дизайна, продукции, химии, социологии, биологии, экономики и инженерии исследовала все – от красителей из водорослей до кожи из подсолнечника.

После тестирования и сертификации многие из этих экспериментальных материалов были использованы при строительстве реального здания.

Строители использовали разбитую черепицу повторно для пола. Внутренние стены сделали из утрамбованной земли.

Для получения красного красителя использовали растения, которые питаются отфильтрованной мочой. Рисовые волокна сплели в веревку для создания геотекстиля. Японские узловатые водоросли превратили в сотовые панели и облицевали другими инвазивными древесинами для изготовления мебели.

Часть из 5 тыс. тонн отработанной глины, которую ежемесячно производит песчаный карьер, превращается в керамику.

По данным авторов проекта, всего 5% всей рисовой соломы, производимой во Франции, будет достаточно для утепления всех зданий в стране.

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Данияр Кунафин
Интересное Франция
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