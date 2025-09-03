#АЭС в Казахстане
События

Современный лесной питомник на шесть миллионов саженцев планируют построить в Конаеве

В Конаеве построят современный лесной питомник на шесть миллионов саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 19:30 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В Казахстане продолжается системная работа по увеличению зеленых насаждений и развитию экологической безопасности, сообщает Zakon.kz.

Успешная практика РГУ "Семей орманы" по выращиванию посадочного материала получит продолжение в Алматинской области – в Конаеве начнется строительство современного лесного питомника.

Проект предполагает создание питомника с закрытой корневой системой, рассчитанного на выращивание до 6 млн сеянцев ежегодно. Такой подход обеспечит высокую приживаемость растений и позволит эффективно восполнять лесные ресурсы региона. Общая стоимость строительства оценивается в 3,5 млрд тенге. Реализация будет осуществляться через механизм лизинга, а также с привлечением средств местного бюджета. Уже выделен участок площадью 9 гектаров, ведется оформление документации.

По словам руководителя управления природных ресурсов Алматинской области Каната Нусипбаева, проект имеет стратегическое значение.

"Создание лесного питомника в Конаеве – это шаг, который позволит региону не только обеспечить себя качественным посадочным материалом, но и выйти на межрегиональный уровень поставок. Это вклад в сохранение экологического баланса и повышение качества жизни граждан".Канат Нусипбаев

Кроме восстановления лесов, проект даст новые рабочие места и расширит возможности для агробизнеса. Одновременно планируется проведение информационных кампаний для повышения экологической культуры и вовлечения населения в озеленение территорий.

Строительство лесного питомника соответствует приоритетам, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. Особый акцент сделан на рациональное природопользование, защиту экологии и развитие "зеленой экономики" как основы устойчивого будущего страны. Эксперты отмечают, что запуск питомника в Конаеве станет значимым вкладом в развитие экологической инфраструктуры региона и усилит потенциал лесовосстановительных мероприятий на юге страны.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
