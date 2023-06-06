Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Генпрокуратура: 39 силовиков привлекают к уголовной ответственности

Генпрокуратура: 39 силовиков привлечены к уголовной ответственности Фото: Zakon.kz
900 видеокамер не работали в зданиях полиции и учреждениях КУИС, а 39 силовиков привлекают к ответственности за пытки. Об этом 6 июня рассказали Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В распространяемом сообщении отмечено, что при проверке в зданиях полиции и учреждениях КУИС выявлено 5812 участков и помещений, которые не были охвачены видеокамерами, 900 камер находились в нерабочем состоянии.

По представлению прокуратуры установлено 3 783 дополнительных видеокамеры для исключения "слепых зон". В Генпрокуратуре уточнили, что полное оснащение зданий планируется завершить до конца 2023 года.

"К дисциплинарной ответственности привлечено 19 руководителей территориальных департаментов полиции, КУИС и центрального аппарата МВД".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Заместитель генпрокурора Булат Дембаев отметил, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 39 сотрудников силовых органов за применение недозволенных методов следствия в отношении 88 граждан.

"Руководству Министерства рекомендовано проведение психологического тестирования на предмет раннего выявления сотрудников, склонных к применению пыток".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

1 июня стало известно, что спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии ВКО. Там пытали заключенных и записывали действия на камеру.

Читайте также

Спецкомиссию создали после ЧС в Балхаше

В Алматы накрыли бизнес с элитными эскортницами, задержана организатор сети

Стали известны подробности убийства сержанта полиции в Алматы

Анастасия Московчук
Генеральная прокуратура Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Когда в Астане пойдет дождь
Когда в Астане пойдет дождь
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления