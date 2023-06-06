Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В ДЧС Алматинской области рассказали детям о правилах безопасности на воде

В ДЧС Алматинской области рассказали детям о правилах безопасности на воде Фото: Zakon.kz
В честь Дня защиты детей сотрудники ДЧС Алматинской области провели акцию "Безопасное детство". Местом проведения выбрали городской пляж "Конаев".

В ходе мероприятия для детей организовали показательное выступление по спасению утопающего и оказанию первой доврачебной помощи, выставку пожарной и спасательной техники.

Кроме того, с детьми и их родителями провели беседы по правилам поведения на воде и пожарной безопасности.

Также прошел конкурс на знание основных правил безопасности на воде.

Аналогичные мероприятия проведены по всей области.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасности на воде и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра взрослых.

Читайте также

Алихан Смаилов обосновал отгрузку пшеницы в Китай

Названы регионы Казахстана, в которых больше всего утонуло людей

Засуху прогнозируют в пяти областях Казахстана

Анастасия Московчук
Алматинская область Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Когда в Астане пойдет дождь
Когда в Астане пойдет дождь
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления