В ДЧС Алматинской области рассказали детям о правилах безопасности на воде
Фото: Zakon.kz
В честь Дня защиты детей сотрудники ДЧС Алматинской области провели акцию "Безопасное детство". Местом проведения выбрали городской пляж "Конаев".
В ходе мероприятия для детей организовали показательное выступление по спасению утопающего и оказанию первой доврачебной помощи, выставку пожарной и спасательной техники.
Кроме того, с детьми и их родителями провели беседы по правилам поведения на воде и пожарной безопасности.
Также прошел конкурс на знание основных правил безопасности на воде.
Аналогичные мероприятия проведены по всей области.
ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасности на воде и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра взрослых.
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