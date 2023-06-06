В ДЧС Алматинской области рассказали детям о правилах безопасности на воде

В честь Дня защиты детей сотрудники ДЧС Алматинской области провели акцию "Безопасное детство". Местом проведения выбрали городской пляж "Конаев".

В ходе мероприятия для детей организовали показательное выступление по спасению утопающего и оказанию первой доврачебной помощи, выставку пожарной и спасательной техники.



Кроме того, с детьми и их родителями провели беседы по правилам поведения на воде и пожарной безопасности.

Также прошел конкурс на знание основных правил безопасности на воде.

Аналогичные мероприятия проведены по всей области.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасности на воде и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра взрослых.