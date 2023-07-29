Двух детей из выгребного туалета вытащили спасатели Алматинской области

Сотрудники ДЧС Алматинской области вытащили двух детей 2020 и 2013 годов рождения, оказавшихся в выгребной яме, сообщает Zakon.kz.

Случай произошел 28 июля примерно в 18:45. В дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Амангельды Талгарского района по улице Аль Фараби ребенок упал в туалет.



На место происшествия выехали сотрудники ДЧС Алматинской области. Расстояние от пожарной части 8 км.

"По прибытию на место происшествия выяснилось, что мальчик 2020 года рождения упал в выгребную яму( туалет) и отец, чтобы спасти его, с помощью веревки, спустил в выгребную яму дочь 2013 года рождения, но самостоятельно не смог поднять двоих детей".

Поднять детей отцу помогли 3 сотрудника и техника департамента по ЧС. Детей вытащили в 18:54, они пробыли в выгребной яме около 9 минут. Детям была оказана первая медицинская помощь.

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